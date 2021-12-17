مواعيد القطارات VIP للوجه القبلي اليوم

تقدم "الدستور" للقراء مواعيد قطارات الوجه القبلي اليوم الجمعة، حيث يزداد البحث عبر محرك جوجل على مواعيد قطارات "vip" من القاهرة حتى أسيوط والعكس.

وتوفر هيئة السكة الحديد خدمة قطارات "vip”، بالوجه القبلي ويزداد الإقبال من المواطنين على القطارات vip، حيث توفر هيئة السكة الحديد عدد 15 قطار فقط vip بالوجه القبلي.

مواعيد القطارات اليوم



إليك مواعيد قطارات القاهرة - أسيوط:

- قطار 2014 القاهرة - أسوان vip الساعة 9:00 مساءً



- قطار 976 القاهرة - الأقصر vip الساعة 9:30 مساءً



قطار 978 vip القاهرة - أسيوط الساعة 6:30 صباحا

- قطار 980 القاهرة - أسوان vip الساعة 8:00 صباحًا



- قطار 2006 vip القاهرة - أسوان الساعة 5:15 عصرًا



مواعيد القطارات من محطة القاهرة والإسكندرية من أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط

- قطار 2008 الإسكندرية - أسوان vip يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً ويتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءً

مواعيد القطارات اليوم



- قطار 934 الإسكندرية - الأقصر vip قيام من الإسكندرية الساعة 10:00مساءً وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل



-قطار 2011 أسوان - القاهرة مكيف الساعة 5:15 صباحًا



- قطار 981 أسوان - القاهرة vip الساعة 5:30 فجرًا



- قطار 2007 أسوان - القاهرة vip الساعة 3:15 عصرًا



- قطار 2015 أسوان - القاهرة vip الساعة 4:00 عصرًا



- قطار 2009 أسوان - القاهرة vip الساعة 6:10 مساءً

قطار 935 الأقصر - الأسكندرية vip الساعة 12:40 ظهرًا

- قطار 977 vip الأقصر - القاهرة الساعة 7:25 مساءً

- قطار 979 vip أسيوط - القاهرة الساعة 3:00 عصرًا

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الجدير بالذكر أن هناك تطوير لمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب في هيئة السكة الحديد بالتزامن مع تغيير تركيب القطارات بعربات روسية وعربات تحيا مصر.