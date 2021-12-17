ارتفاع المصابين بحادث تصادم أتوبيسات بأسوان لـ48 شخصا و5 وفيات

ارتفعت أعداد مصابي حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، إلى 48 مصابًا و5 وفيات، بدلاً من 40 شخصًا، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

كما توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، لمعاينته ورفع أثاره من الطريق العام وإعادة السيطرة الأمنية مرة أخرى بالمنطقة.

وشهد طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، مساء أمس الخميس، حادث تصادم أتوبيسين، ما أسفر عن أصابة عدد كبير من الأشخاص منهم سودانيين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق أبوسمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 110، حيث إنه كان واحد منهم متوجهًا ناحية مدينة أبو سمبل، والأخر في الاتجاه المضاد له ناحية أسوان ووقع التصادم بينهم، ما أسفر عن أصابة مايقرب من 40 شخص بشكل مبدئي ومازالت الأعداد في الارتفاع.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث وجاري نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى نجحت رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء الخميس، في إلقاء القبض على المتهم بتعذيب زوجته الحامل لمدة زمنية استغرقت 13 ساعة، إثر طلبها لمصرفات الولادة.

وترجع التفاصيل القبض على المتهم بتعذيب زوجته ويدعى "م. س" وشهرته حيزا إلى أن شكل فريق للبحث على المتهم مكون من عدد من ضباط الشرطة وبرئاسة الرائد نبيل العادلي رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وتم تحديد مكان تواجده، وتم مراقبته لمدة زمنية، وعلى الفور توجه رجال المباحث والقوا القبض عليه.

جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية حررت ربة منزل محضر ضد زوجها بقسم شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان، تتهمه فيه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقي بلاغًا من مستشفي كوم أمبو بوصول "ه. ع " تبلغ من العمر ٢٧ سنة ربة منزل بها إصابات خطيرة، وانتقل إلى المستشفى رجال المباحث برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو.

وبالفحص تبين أن وقوع خلاف بين الزوج ويدعى "م. س" ٣٥سنة وزوجتة بسبب مطالبة بمصاريف ولادتها التي اقتربت ، فوقعت مشادة كلامية قام علي اثرها الزوج بالتعدي عليه بالضرب مما نتج عنة عدة إصابات بجسدها كما قام بتعليقها في المروحة، وتقطيع أجزاء من جسدها، وهددها بقتل طفلة الصغير عامين.

وأضافت التحريات أن الزوج متعاطي للمخدرات ودائم الشجارة مع زوجته.

وأخطرت النيابة التي أجرت التحقيق وقررت تحويل الزوجة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.