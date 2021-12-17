الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تستثمر أكثر من مليار يورو فى الاتصال الآمن للإنترنت

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم أول برنامج عمل للجزء الرقمي من مرفق توصيل أوروبا عبر الإنترنت، والذي يحدد نطاق وأهداف الإجراءات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي واللازمة لتحسين البنى التحتية للاتصال الرقمي في أوروبا لمدة 3 سنوات والذي يقدم تمويلا يزيد عن مليار يورو (1.13 مليار دولار) خلال الفترة من (2021-2023).


وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أنه من خلال تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، ستساهم مرفق توصيل أوروبا في مشاريع الاتصال ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي ونشر بنية تحتية عالية الأداء آمنة ومستدامة، بما في ذلك شبكات جيجا بايت و 5 جي عبر الاتحاد الأوروبي.


وسيكون تحسين البنية التحتية للاتصال في أوروبا أمرًا أساسيًا لتحقيق التحول الرقمي في أوروبا، ولضمان أن جميع الأسر في الاتحاد الأوروبي لديها اتصال جيجابت وأن جميع المناطق المأهولة بالسكان مغطاة بشبكة 5 جي بحلول عام 2030.

يشار إلى أنه سيجري دعم مرفق توصيل أوروبا-- الرقمي التحول الرقمي وأهداف العقد الرقمي في أوروبا للاتصالات الثابتة والمتنقلة- بميزانية مخططة تصل إلى 2 مليار يورو حتى عام 2027.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها أبرمت صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" لتسريع تسليم لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، حيث تكافح القارة في الحصول على لقاحات لتعزيز الأجسام المضادة للمواطنين لإغلاق الطريق أمام متحور "أوميكرون".

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية: "في ضوء الزيادة السريعة في العدوى بسبب متحور أوميكرون، والحاجة إلى زيادة التطعيم، بما في ذلك الجرعات التعزيزية، تعمل المفوضية مع مصنعي اللقاحات لزيادة تسريع تسليم جرعات اللقاح إلى الدول الأعضاء التي تحتاج إلى جرعات إضافية على المدى القصير".

وتواجه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا، نقص في اللقاحات وسط الانتشار السريع للسلالة شديدة القابلية للانتقال.

ووافقت شركة "موديرنا" على تسليم 10 ملايين جرعة إلى ألمانيا في ديسمبر الجاري، و 25 مليون جرعة إضافية إلى ألمانيا في الربع الأول من عام 2022.

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