الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مخاوف من إغلاق المدارس فى المملكة المتحدة بسبب متحور «أوميكرون»

كورونا فى المملكة
كورونا فى المملكة المتحدة

انتشرت مخاوف في المملكة المتحدة من إغلاق المدارس نتيجة لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك بعد إعلان ويلز تأجيل إعادة فتح المدارس في الفصل الثاني.


وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني متأخرًا لجميع الطلاب في ويلز؛ لمنح المدارس وقتًا للتخطيط للانتشار الواسع لفيروس كورونا.


بدوره، قال وزير التعليم في ويلز جيريمي مايلز إنه يجب على جميع التلاميذ العودة بحلول 10 يناير، و"حيثما أمكن" يجب أن يكون التلاميذ في المدرسة لدروس الفصل الدراسي المقبل.


أما في أيرلندا الشمالية، لم يتم اتخاذ قرار بعد اجتماع الوزراء بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية ضد الوباء المستمر، حيث تم الاتفاق على أن هناك حاجة إلى تدخل كبير في أيرلندا الشمالية فور عيد الميلاد، على أبعد تقدير، لإبقاء عدد مرضى كورونا الداخليين أقل من 1000.


ولم يتم بعد الإعلان عن الوضع في كل من إنجلترا وإسكتلندا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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وائل لطفي

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