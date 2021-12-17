الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 17-12-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.


وتوقع الخبراء أمطارا متوسطة بنسبة حدوث (50: 60%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة، تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى


القاهرة 18 11
الإسكندرية 17 13
وادي النطرون 17 11
طنطا 18 12
شبين الكوم 18 11
دمنهور 17 12
بلطيم 17 11
مطروح 17 10
السلوم 16 12
سيوة 17 05
بورسعيد 17 12
دمياط 18 12
الزقازيق 18 11
المنصورة 18 11
الإسماعيلية 18 11
السويس 19 12
العريش 19 12
رفح 19 12
رأس سدر 20 13
نخل 18 07
نويبع 21 17
طابا 19 12
كاترين 15 06
الطور 21 14
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 15
مرسى علم 23 15
الفيوم 18 08
بني سويف 18 08
المنيا 19 08
أسيوط 19 06
سوهاج 19 07
قنا 20 10
الأقصر 20 11
أسوان 21 11
إدفو 21 11
أبو سمبل 20 11
الوادي الجديد 21 09
شلاتين 28 12
أبو رماد 28 14
حلايب 27 13
رأس حدربة 27 14

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