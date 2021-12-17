«هرمونات جنسية».. سر ارتفاع وفيات كورونا بين الرجال

في يناير 2020، وبالأخص في الوقت الذي لم يكن يدرك فيه الأطباء أي معلومات كافية عن الوباء الذي تفشى داخل مدينة ووهان الصينية، طرح أحد علماء الوراثة سؤالًا غامضًا عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

"لماذا يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة ووهان التنفسية المكتشفة حديثًا؟"، لم يكن يعلم الطبيب الكندي شارون، أن ما تنبأ به سيكون محور تخوف الرجال المصابين بالفيروس القاتل.

بعد شهور قليلة من تفشي فيروس "كوفيد-19" في مختلف دول العالم، كشفت قاعدة البيانات الصحية لمنظمة "غلوبال هيلث"، أن معدل الوفيات بين الرجال أكثر من النساء بسبب الإصابة بفيروس كورونا في معظم الدول التيتتوفر بيانات فيها.

وشكّل الرجال أكثر من ثلاثة أرباع عدد الوفيات في اليمن وبنجلاديش وتايلاند وملاوي ونيجيريا، وتسجيل نفس النسبة تقريبا في أفغانستان وباكستان، خلال عام 2020.

وجاءت الهند والمكسيك، من بين الدول التي سجلت أكبر عدد وفيات للرجال بسبب الفيروس، بنسبة وفيات للذكور بلغت 64 في المئة، والبرازيل بنسبة 58 في المئة، والولايات المتحدة بنسبة 54 في المئة.

أجاب بعض العلماء على التساؤل بشأن لماذا يتأثر الرجال على نحو غير متناسب مقارنة بالنساء، بأن النساء لديهن جهاز مناعة أقوى وأقل عرضة للإصابة بأنواع معينة من مرض السرطان مقارنة بالرجال، وأشارت أدلة أخرى إلى أن النساء أكثر مقاومة لتطور العدوى الفيروسية.

وبالعودة إلى الطبيب شارون، صاحب التويتة المثيرة للفضول، كشف في كتابه "النصف الأفضل: عن التفوق الجيني للمرأة"، والذي حقق مبيعات كبيرة، بعد أن تضمن أدلة تؤكد على القوة البيولوجية للنساء مقارنة بالرجال.

وعن محاولات تفسير نجاة النساء من الوباء بطريقة أفضل مقارنة بالرجال، أوضح أنها افتراضات صحيحة بشكل شبه مؤكد، لكن نحتاج إلى مزيد من البحث عن تفسيرات.

نحن أيضًا كنا نريد البحث عن تفسيرات أقوى، تثبت السبب الرئيسي وراء زيادة معدل الوفيات بـ"كوفيد-19" بين الرجال.





الهرمونات الجنسية تسبب الوفاة



وبالبحث في الموقع العلمي الشهير Science، كشفت دراسة أجراها علماء جامعة ييل الأمريكية، أن الهرمونات الجنسية هي الطرف الرئيسي في الاستعداد لمضاعفاتعدوى "كوفيد-19".



وأوضح الباحثون بالموقع، أن هرمون الاستروجين لدى النساء، الذي من خلاله يدخل الفيروس المستجد إلى الجسم، يمكنه حجب المستقبل АСЕ2، وفي الجهة الأخرى لدى الرجال، يسهل هرمون الذكورة الأندروجين، دخول الفيروس إلى الجسم.

تكمن الخطورة بشكل أكبر عند الرجال الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، فهم لديهم القدرة على تكوين استجابة مناعية أولية لعدوى "كوفيد-19"، ما ينشأ رد فعل تعويضي للجسم، ويؤدي إلى التهاب واسع النطاق وعاصفة السيتوكين، التي تصبح سببًا في ارتفاع الوفيات بين الرجال مقارنة بالنساء، بمقدار 1.7 مرة.



العلماء يبحثون عن حل

المستويات المرتفعة من هرمون التستوستيرون، الخاص بالذكور، تم ربطه بالمخاطر وضعف الاستجابة المناعية لدى الرجال بعد التطعيم ضد الإنفلونزا.

بينما تميز هرمون الإستروجين، الخاص بالإناث، بتعزيز الاستجابة المناعية للجسم لديهن، ما جعل العلماء يدرسون دور بروتين يُعرف باسم"الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين 2"، والذي يوفر نقطة دخول لفيروس "كوفيد-19" إلى الجسم، ويقع في الكروموسوم X.

ونظرا لوجود نسختين من كروموسوم X لدى النساء، فإنهن أقل تأثرا بالأمراض المرتبطة بكروموسوم X، ما جعلهن أقل تأثرًا بالفيروس، كما أوضح العلماء.

ومع ظهور كوفيد-19 للمرة الأولى، اتضح أنهأكثر من مجرد مرض تنفسي، كونه يؤثر بشكل مباشر على نظام القلب والأوعية الدموية والكلى وحتى حاسة الشم والتذوق، لذا أراد العلماء إجراء دراسات أكثر دقة لتحديد ما إذا كان الجنس عامل خطر في الإصابة بـ"كوفيد-19".

لماذا يتأثر الرجال أكثر من النساء؟



الاستجابة المحيرة بين الرجال والنساء لعدوى الفيروس، جعلتنا نتساءل عن السبب العلمي وراء ذلك، لذا كان يجب التواصل مع أحد المختصين حول الأمر، لتوضيح التحليل العلمي للأمر.

وشرح الدكتور محمد راجح، أخصائي علم الأحياء الدقيقة، النظرية التي تثبت تأثر الرجال بشكل أكثر حدة من النساء بعدوى "كوفيد-19"، مشيرًا إلى الأجهزة المناعية المختلفة بينهما، والتي تُعد سببًا رئيسيًا في دخول المرض إلى الجسم.

وقبل الحديث بشكل مفصل عن الأمر، أشار إلى الأبحاث العلمية التي كشفت أن الرجال أكثر عرضة بثلاث مرات للوفاة من الفيروس مقارنة بالنساء، وكانت أبرزهم دراسة "أونتاريو" بكندا، التي أثبتت أن الرجال لديهم معدلات أعلى في دخول المستشفى، والعناية المركزة تحديدًا، والوفاة.

أما عن سبب الاختلافات بين الاستجابات للفيروسات بين الجنسين، أكد أن الهرمونات الجنسية هي محور الأمر برمته، لأن هرمون الاستروجين الجنسي لدى النساء يعمل على حمياتهن من الأمراض الوبائية، بالرغم من إنتاج الرجال لهذا الهرمون، إلا أن مستوياته لديهم أقل بكثير، ما يساعد على تفشي المرض داخل جسدهم.

تحدث الطبيب عن هرمون الاستروجين، وقدرته على زيادة المناعة في الجسم، وتوفير تأثيرًا وقائيًا ضد عدوى "كوفيد-19"، لكن قد تكون أيضًا النساء أشد عرضة لخطر العدوى بعد انقطاع الطمث لديهن، حين ينخفض في جسدهن مستويات هرمون الاستروجين.

ما زال العلماء والمتخصصين يبحثون عن حل فعلي لمقاومة تأثير الهرمونات الجنسية وارتباطها بخطورة الإصابة بعدوى الفيروس، بعد أن أثبتت العديد من الدراسات العلمية ارتفاع معدل الوفيات بين الرجال بسبب ذلك.

