سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021

شهد سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة، 17 ديسمبر 2021، تذبذبا طفيفا في بعض البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري.

ووفقا لما رصده "الدستور" فقد سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، نحو 4.11 جنيه للشراء، بينما سجل 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال بنك HSBC

وعن سعر الريال السعودي في بنك HSBC، فقد حقق استقرارا وسجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزي، نحو و4.20 جنيه للبيع 4.17 جنيه للشراء.



سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

وواصل سعر الريال السعودي استقراره في بنك قناة السويس، مسجلا نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال فى بنك القاهرة

وشهد سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة، فى بنك القاهرة نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال فى البنك الأهلي

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي حيث سجل 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال فى بنك البركة

وفى بنك البركة، سجل سعر الريال السعودي، بنك البركة وسجل نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال فى بنك بلوم

وشهد سعر الريال السعودي استقرارا فى بنك بلوم وسجل 4.17 للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مسجلا نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.