وزير الخزانة البريطانى يقطع زيارته للولايات المتحدة بسبب «أوميكرون»

قال مسئول حكومي بريطاني، إن وزير الخزانة ريشي سوناك، سيعود إلى المملكة المتحدة بعد قضائه رحلة قصيرة إلى الولايات المتحدة؛ بسبب تزايد حالات متحور كورونا الجديد "أوميكرون" في بريطانيا.

كان سوناك يخطط في الأصل للعودة من الولايات المتحدة، بعد غد السبت، ومع ذلك سيعود اليوم، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضاف المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - أن سوناك كان من المقرر أن يناقش إجراءات دعم جديدة محتملة للشركات التي تضررت بشدة من انتشار متغير "أوميكرون".

وواجه الوزير اتهامات بأنه لم يكن متواجدًا في الأيام الأخيرة، حيث ارتفعت الإصابات بفيروس "كورونا" إلى مستويات قياسية جديدة.

بدوره، حث حزب العمال المعارض، سوناك - الذي كان في كاليفورنيا - على "مغادرة هوليوود والعودة إلى الواقع".

وقال بات ماكفادين، وزير الخزانة في "حكومة الظل"، للنواب اليوم: "لماذا قرر المضي قدمًا في رحلة إلى كاليفورنيا يوم الثلاثاء عندما كان من الواضح بالفعل أن الشركات البريطانية كانت تكافح للتعامل مع ما أسماه رئيس الوزراء نفسه (موجة المد والجزر من أوميكرون)".

ويذكر أن سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا رقما قياسيا لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، في الوقت الذي قال فيه كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا إن الأيام القليلة المقبلة ربما تشهد ارتفاعا "هائلا" في الإصابات.

ورصدت بريطانيا 88376 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أعلى عدد يومي منذ بدء تفشي الجائحة، بزيادة نحو عشرة آلاف عن الرقم القياسي السابق والمسجل، أمس الأربعاء.

وقال كريس ويتي، كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الخميس، إن الزيادة في الحالات تزيد الضغط على الخدمات الصحية التي تعاني من ضغوط إصابة موظفين.

وأضاف ويتي للمشرعين أن أوميكرون سريع الانتشار لدرجة أنه حتى لو ثبت أنه أقل خطرا في أعراضه من السلالات الأخرى، فإنه لا يزال من الممكن أن يتسبب في زيادة عدد حالات دخول المستشفيات.