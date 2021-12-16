ضبط عاطل بتهمة الاتجار فى مخدر «الشادو» بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل قبل ترويج كمية من مخدر الشادو على المتعاطين بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان.

‏أثناء مرور قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد فرج، بمنطقة المساكن الاقتصادية، شاهد المدعو ‏كرم جلال أحمد عباس، 21 سنة، عاطل ومقيم المساكن الاقتصادية، يقف وينتابه حالة من الريبة والقلق، بالاقتراب منه، حاول المذكور الهروب، وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وبتفتيشه عثرت على كمية كبيرة من مخدر الشادو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة بحلوان أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.