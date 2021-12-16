الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش بالتبين

حشيش
حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطلين، عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر، بدائرة قسم شرطة التبين.

‏وردت معلومات للنقيب عبد الرحمن عصام، الضابط بمباحث الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة التبين، مفادها قيام كل من محمد محمد حسان عبد الصمد، 24 سنة، عاطل ومقيم المنوات بالجيزة، ورجب عبد النبي علي عبد النبي، 22 سنة، عاطل ومقيم المنوات الجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهمين سالفي الذكر حال مرورهما بكمين التبين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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