«بتهمة التنقيب عن الآثار».. حبس 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بحبس 5 متهمين من أسرة واحدة بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزلهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ونشاط المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يقومون بأعمال الحفر والتنقيب، وبمداهمة المنزل، تم العثور على حفرة بعمق 10 أمتار، والمتهمون هم “محمود.أ” و"على.ف" و"محمد.س" و"على.ف" و"محمود.م" و"أشرف.س" و"أحمد.ف" وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وردت معلومات لوحدة مباحث القسم، تفيد قيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنهم بشارع السكة الحديد بمنطقة عرب راشد التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.