الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

السجن 6 أشهر لمتهم أحدث عاهة مستديمة لشقيقه

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وتامر محمد رياض وعمر أحمد علم الدين، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن 6 أشهر على شخص بتهمة الاعتداء على شقيقه وإحداث عاهة به. 
 

وأحال المستشار نبيل أبو زينة المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، أرواق المتهم "عبدالحميد. ب.ع.ح"، هارب ومقيم ببلوك 10 منطقة القابوطي بحي الضواحي ببورسعيد، إلى المحكمة، لأنه في يوم 2 سبتمبر عام 2020، بدائرة قسم شرطة الشرق ضرب عمدًا مع سبق الإصرار، المجني عليه، أحمد بكر عبدالحميد حسن بأن بيت النية وعقد العزم على التعدي عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا شومة ذات مقدمة حديدية، وما أن ظفر به حتي انهال عليه ضربًا بالسلاح المذكور، علي ظهره وفمه فأحدث له عاهة مستديمه يستحيل برؤها وهي: فقد الأسنان الأمامية العلوية والسفلية، والتي تقدر بنسبة 5 بالمائة. 


وتبين أمام المحكمة من شهادة المجني عليه أحمد بكر عبد الحميد حسن، بأنه على إثر خلافات بينه وبين شقيقه المتهم، وحال تواجده بالمحل الخاص به، لاقى المتهم كائلاً له ثلاث ضربات بعصي ذات مقدمة حديدية، والتي سببت له عاهة مستديمة، وتبين من الشاهد الثاني إبراهيم محمد ويعمل صاحب محل ملابس والشاهد الثالث حسين محمد عبد المطلب صاحب محل ملابس ، أنهما توجها على إثر سماع ضجيج من المحل المجاور لهما فأبصرا الشاهد الأول المجني عليه ملقي علي الأرض ووجهه غارقً بالدماء، وأسنانه مبعثرة أرضًا بجواره، كما أبصرا المتهم يتعدي عليه بالسلاح السالف ذكره.

 
قضت المحكمة علي المتهم عبد الحميد ب ع ح، بالسجن لمدة 6 أشهر مع الشغل مما أسند اليه، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 2590 لسنة 2020 جنايات الشرق والمقيدة برقم 291 لسنة 2020.

ماء لحم دائرة 2 سبتمبر حكم أحمد محامي الحمى سبتمبر ضرب

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