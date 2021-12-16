الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لحيازته 15 قطعة من الحشيش في الوراق

حشيش
حشيش

أمرت نيابة الوراق بشمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في الحشيش.

كشفت تحقيقات نيابة الوراق، عن تفاصيل سقوط عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بالوراق، حيث ضبط بحوزته 15 قطعة حشيش ومبلغ مالي يصل إلى 600 جنيه وهاتف محمول وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافِ عنها.

كان رجال المباحث بقسم شرطة الوراق، تمكنوا من القبض على المتهم، وبحوزته كمية قطع من مخدر الحشيش معدة للبيع، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.

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