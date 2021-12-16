حبس عاطل لحيازته 15 قطعة من الحشيش في الوراق

أمرت نيابة الوراق بشمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في الحشيش.

كشفت تحقيقات نيابة الوراق، عن تفاصيل سقوط عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بالوراق، حيث ضبط بحوزته 15 قطعة حشيش ومبلغ مالي يصل إلى 600 جنيه وهاتف محمول وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافِ عنها.

كان رجال المباحث بقسم شرطة الوراق، تمكنوا من القبض على المتهم، وبحوزته كمية قطع من مخدر الحشيش معدة للبيع، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.