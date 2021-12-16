4 طعنات تنهي حياة عامل دليفرى على يد طليقته بالمعصرة

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة عامل دليفرى المقتول على يد طليقته داخل إحدى الشقق المفروشة بمنطقة المعصرة، أن الجثة لرجل فى منتصف الثلاثينات، وبها 4 طعنات متفرقة بالبطن والصدر وطعنة غائرة بالرقبة أدت إلى جرح ذبحى.

وأضاف التقرير أن جثة المجنى عليه كانت بكامل ملابسها وفى وضع السجود وسط بركة من الدماء.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة كانت تقيم مع المجني عليه -بعد انفصالهما- علاقة غير شرعية وفور علمها بعقد نيته على الارتباط بأخرى وإعلان خطوبته، قررت الانتقام واستدرجته بحجة قضاء “ليلة حمراء” داخل وحدة سكنية بمنطقة المعصرة، بالاتفاق المسبق مع نجل عمها، وكانت الخطة أن يلتقطا له صورًا وهو عارٍ وإرسال الصور لخطيبته لفسخ الخطبة، ولكنّ فور وصوله أمسك به نجل عمها من الخلف وسددت المتهمة له 4 طعنات متفرقة بالجسم وطعنة غائرة بالرقبة أدت إلى جرح ذبحي.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي العميد مجدي خلف مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة داخل شقة في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبيّن العثور على جثة شاب، وبالفحص تبيّن إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات.

وكشفت التحريات عن أن طليقة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.