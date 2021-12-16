الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مدير نادي صحي لممارسة الدعارة في العجوزة

دعارة
دعارة

تجري نيابة العجوزة، بشمال الجيزة التحقيق مع القائمين على إدارة نادي صحي دون ترخيص لاستغلالهم الفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب.

وقال مدير النادي أمام النيابة، إنه عندما جاءت الحملة أغلق كل الأبواب: "مالك النادي كان مبلغني أن النادي ملهوش تراخيص فخوفت وقفلت الأبواب علطول، وليس عشان هناك أعمال منافية للآداب"، وأنكر الاتهامات الموجه له.

وأفادت التحقيقات، بأنه ضبط المدير ونائبه، و3 من الزبائن، وضبط 5 فتيات، يعملن بداخل النادي، وأثناء ضبطهن، قفزت إحداهن من الشرفة، هربًا، وعند نقلها للمستشفى وبفحصها كشفت عن إصابات وكدمات بجسدها وكسر يدها، وخرجت من المستشفى.

وكشفت التحقيقات، أن الزبائن تدفع مقابل مادي في جلسة المساج يصل إلى 200 أو 300 جنيه، وبدخول غرفة المساج، يكون ورائها ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بأسعار أخرى.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص باستغلال الفتيات القاصرات فى أعمال منافية للآداب العامة داخل ( نادى صحى "دون ترخيص" – كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) ملك (أحد الأشخاص "مقيم بدائرة القسم "هارب وجارى ضبطه").

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف النادى الصحى المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (المدير المسئول ومعاونه "لهما معلومات جنائية – شخصان "من المترددين على النادى الصحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب" – فتاتان قاصرتان " تعملان داخل النادى" – صبى حدث "عامل بوفيه بالنادى").

رئيس التحرير

وائل لطفي

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