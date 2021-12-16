«الوطنية للصحافة» تناقش مشروع مؤسسة أخبار اليوم لإقامة مستشفى تعليمي استثماري

اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة وبحضور السادة أعضاء الهيئة وأمين عام الهيئة.



وقررت الهيئة في اجتماعها تعيين هبه الله صادق سيد صادق رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف بدلاً من أيمن فتحي توفيق، استكمالاً لمدة رئاسة مجلس الإدارة المتبقية.

الموافقة على مد خدمة إياد أبوالحجاج لمدة 6 أشهر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ومد خدمة إبراهيم أبو كيلة بمؤسسة دار التحرير لمدة عام، ومد خدمة أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي لمدة عام.

كما وافقت الهيئة على تعيين محمد وديع عبد السميع غزي نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بدلاً من الأستاذ محمد جنه لبلوغه سن المعاش، استكمالاً للمدة المتبقية من عضوية مجلس الإدارة.

كما ناقشت الهيئة عدد من الدراسات الخاصة باستغلال بعض الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، من ضمنها مشروع مؤسسة أخبار اليوم لإقامة مستشفى تعليمي استثماري بمدينة 6 أكتوبر واقتراح استغلال بعض الأصول الأخرى غير المستغلة للمؤسسات الصحفية.

وسبق ان نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الشهر الماضي، منتدى حواريا، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم خلاله استعراض السياسات المالية للدولة والإصلاح الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا ومجمل الأوضاع الاقتصادية المصرية، والأزمة التي يشهدها العالم أجمع حاليا في فترة ما بعد التعافي من الجائحة وارتفاع التضخم والأسعار، فضلا عن مؤشرات انتهاء الأزمة والتحديات والانجازات في ملفات الضرائب والجمارك والفاتورة الإلكترونية ومستهدفات الموازنة العامة للدولة.

حضر المنتدى، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، د. أحمد مختار، وكيل الهيئة، المستشار عادل بريك، د. فاطمة سيد أحمد، وليد عبد العزيز، سامح عبد الله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبد الإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.

وأكد الشوربجي أن المؤسسات الصحفية القومية من أهم أدوات القوى الناعمة في مصر، وتلعب دوراً مهماً في عملية التنوير والتثقيف وبناء جيل قوى واع قادر علي فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه بلاده، وكيفية مواجهة هذه التحديات وحلها والعمل على النهوض بالدولة.