من بينهم الخرطوم والقضارف.. حمدوك ينهي مهام 15 والي من ولاة السودان

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، قرارا بإنهاء تكليف حكام 15 ولاية كان تم تعينهم خلال عدم وجوده في الحكومة.

وقال عبد الله حمدوك في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، إنه أصدر هذا القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية لعام (2019م) وتعديلاتها وبناءً على توصية وزيرة الحكم الاتحادي، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (104) لعام 2021م أصدر القرار رقم (623).

وأشار حمدوك إلى أن هذا القرار ينهي بموجبه تكليف ولاة الولايات المُكلّفين، وكلّف آخرين بتسيير مهام الولاة بالولايات لحين إشعار آخر.

وضمت الولايات التي شملها القرار كل من، الخرطوم والجزيرة ونهر النيل والبحر الأحمر وكسلا والقضارف وسنار النيل الأبيض وشمال كردفان وجنوب كردفان وغرب كردفان وجنوب دارفور وشرق دارفور ووسط دارفور وولاية الشمالية.

ووجّه القرار وزارة الحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وكانت الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي، جددت في وقت سابق اليوم التزام مؤسسات الفترة الانتقالية ببسط الأمن وفرض هيبة الدولة في كل أقاليم وولايات البلاد، مؤكدة وقوف جميع أعضاء مجلس السيادة من جميع مكونات المجتمع، بما فيها شرق السودان على مسافة واحدة، وحرص المجلس والتزامه بتعزيز مسيرة السلام والاستقرار.

ونفت الأمانة العامة، تصريحات منسوبة لعضو بالمجلس السيادي يتصل بقضية الشرق، مؤكدة أن أن اللقاء الذي جرى بين عضو مجلس السيادة والمسؤول الدبلوماسي، ركز على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ترقيتهما، دون أن يتطرق بالتفصيل لقضية شرق السودان والتي تعد شأناً داخليا يخص السودان ومؤسساته.