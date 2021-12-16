تقرير الطب الشرعي لقتيل منشأة القناطر

كشف تقرير الطب الشرعي لجثة الشاب العشريني، المقتول على يد 3 آخرين، والتخلص من جثته بطريق المنصورية، بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، عن إصابته بـ 3 جروح بفروة الرأس.

وأضاف التقرير أن جثة الشاب ذات الـ 27 سنة بها كدمات وسحجات متفرقة باليد اليمنى والظهر والركبتين والفخذ الأيمن، وكان يرتدي كامل ملابسه، وقت العثور على جثته.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مقتولًا بطريق المنصورية بمركز منشأة القناطر، والقبض على الجناة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بنطاق المركز.

فيما وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وسرعة ضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته.