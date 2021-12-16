الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«فى استقبال فخامة الرئيس» حكايات ترويها إسعاد يونس

إسعاد يونس
إسعاد يونس

وقّعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عقد كتاب جديد، تحت عنوان «فى استقبال فخامة الرئيس»، مع الدار المصرية اللبنانية، لتشارك به فى الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وحسب الدار، فإن الكتاب يضم ٢٢ حكاية مدهشة ترويها إسعاد يونس «الكاتبة» بنفس قدرات وموهبة وتفرد إسعاد يونس «الفنانة» المبدعة، وبحضور وبساطة «الإعلامية» صاحبة الأسلوب المتميز فى تقديم برنامجها «صاحبة السعادة».

وتتنوع حكايات كتاب «فى استقبال فخامة الرئيس» بين قصص حقيقية تنقلها الكاتبة بأسلوبها المميز، وقصص خيالية ترصد ظواهر اجتماعية انتشرت فى فترتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، فضلًا عن حكايات تدور فى إطار فانتازى يُلقى الضوء على بعض سلبيات المجتمع المصرى، ترويها «صاحبة السعادة» بأسلوبٍ مشوق، يجعل القارئ مشدودًا للأحداث من أول كلمة فى الحكاية لآخرها، وتنزعه ببراعة من الواقع الذى يعيشه، لتدخل به إلى عالم الحكاية المدهش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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