حبس المتهم بسرقة الدراجات في عابدين

قررت نيابة عابدين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لمزاولة نشاط إجرامى في مجال سرقة الدراجات الهوائية.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات الهوائية المسروقة لدى عملائه "أحدهم (سيىء النية)".

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.