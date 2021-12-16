عودة أحمد مكي ومفاجآت في «الاختيار 3».. تفاصيل مسلسلات رمضان 2022

شهور قليلة وينطلق الموسم الرمضاني لعام 2022 وذلك بمشاركة العديد من النجوم الكبار، بصحبة عدد من الشباب الذين لمعوا خلال السنوات القليلة الماضية، كما يشهد الموسم عودة عدد من النجوم للتلفزيون ولعل أبرزهم عودة مكي بمسلسل الكبير أوي 6.

وأول الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، عمل يجمع المخرج بيتر ميمي بكلا من كريم عبدالعزيز مع أحمد السقا وأحمد عز وذلك في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» المسلسل الذي يتناول بطولات رجال الجيش والشرطة خلال فترات فارقة على أرض الواقع.

وعلى نفس الخط المنتمي للدراما الوطنية يستعد الفنان أمير كرارة لتقديم الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي قدم أحمد عز الجزء الأول منه في رمضان 2021.

ويواصل النجم أحمد مكى تصوير مشاهده فى مسلسله الشهير "الكبير أوى" فى موسمه السادس بديكور الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، اليوم الخميس، ومن المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، حيث انطلق التصوير الأسابيع الماضية.

وتشارك النجمة منى زكي في سباق الدراما الرمضانية، من خلال للمرة الأولى مع المخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم في مسلسل بعنوان «لام شمسية» .

ويتعاون المخرج محمد ياسين مع الفنان محمد رمضان في مسلسل درامي للعام المقبل، وتشاركه البطولة دينا الشربيني، كما تستعد الفنانة ياسمين صبري للتواجد خلال الموسم المقبل بعد غيابها في حلم ليال.

كما أعلنت النجمة ريهام حجاج عن تعاقدها مع المنتج جمال العدل على مسلسل جديد تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وستعلن عن اسمه خلال أيام قليلة مقبلة، تزامنًا مع انطلاق تصويره.

وتعاقدت الفنانة منة شلبي على بطولة مسلسل جديد تخوض من خلاله المنافسة ضمن الموسم الرمضاني 2022، العمل سيتم تصويره في لبنان بمشاركة نخبة من نجوم الفن، ويعرض عبر شاشة قنوات Mbc ومنصة شاهد الرقمية.

كما تعاقد كل من عمرو سعد ومصطفى شعبان مع المنتج صادق الصباح على بطولة مسلسل يشاركان به للعام الثاني على التوالي في رمضان 2022 من المرجح أن يحمل اسم «هو وهي وهم».

وفي ذات السياق، يشارك الفنان ماجد المصري في دراما رمضان 2022، بمسلسل «بابلو»، والذي يتعاون فيه مع المخرج إبراهيم فخر، والمؤلف حسين دهشان .