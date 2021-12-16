الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

15 قطعة حشيش تسقط عاطل بالوراق

حشيش
حشيش

كشفت تحقيقات نيابة الوراق في واقعة سقوط عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بالوراق أن المتهم يستغل عدة مناطق لتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين حيث يجمع الكثير من المال.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم في عقده الثالث من العمر، وضبط بحوزته على 15 قطعة حشيش ومبلغ مالي يصل إلى 600 جنيه وهاتف محمول.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

كان قسم شرطة الوراق قد تمكن من ضبط عاطل، لحيازته على مخدر الحشيش.

عقب رصد تحركات المتهم من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية قطع من مخدر الحشيش معدة للبيع، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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