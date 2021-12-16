«استغلوا القاصرات».. ناد صحى بالعجوزة يتحول لوكر لممارسة الرذيلة

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة بشمال الجيزة، عن تفاصيل ضبط قائمين على إدارة ناد صحي دون ترخيص لاستغلالهم الفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب، حيث ضبط المدير ونائبه، و3 من الزبائن، كما تم ضبط 5 فتيات، يعملن بداخلها، وأثناء ضبطهن، قفزت إحداهن من الشرفة، هربًا، وعند نقلها للمستشفى وبفحصها كشفت عن إصابات وكدمات بجسدها وكسر يدها.

وذكرت التحقيقات، أن الزبائن تدفع مقابلا ماديا في جلسة المساج يصل إلى 200 أو 300 جنيه، وبدخول غرفة المساج، يكون وراءها ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بأسعار أخرى.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص باستغلال الفتيات القاصرات فى أعمال منافية للآداب العامة داخل (نادى صحى "دون ترخيص" – كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) ملك (أحد الأشخاص "مقيم بدائرة القسم "هارب وجار ضبطه").

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف النادى الصحى المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (المدير المسئول ومعاونه "لهما معلومات جنائية – شخصان" من المترددين على النادى الصحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب – فتاتان قاصرتان " تعملان داخل النادى " – صبى حدث "عامل بوفيه بالنادى").