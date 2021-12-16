خلال اتصال هاتفي بـ«لافروف».. البرهان يُشيد بالدعم الروسي المتواصل للسودان

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الخميس، بدور الحكومة الروسية لدعمها المتواصل للسودان في كافة المجالات ووقوفها مع الخيارات الوطنية للشعب السوداني وحرصها على تنشيط الاتفاقيات الثنائية وتوسيع دائرة التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه رئيس مجلس السيادة الانتقالي مساء اليوم من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نقل خلاله تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعمه الكامل لإنجاح الفترة الإنتقالية وصولاً لدولة مدنية عبر إنتخابات حرة ونزيهة، بحسب بيان للمجلس الانتقالي.

وأعرب وزير الخارجية الروسي خلال الإتصال عن تأييده التام للتوافق الذي تمّ في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، في إشارة للاتفاق الذي تم بين البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

من جانبه أعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره للرئيس بوتين لدعمه للسودان مؤكداً، عمق العلاقات الثنائية مع روسيا.

وشهد البرهان، أمس بأكاديمية نميري العسكرية تخريج دورتي الدفاع الوطني رقم ٣٣ والحرب العليا رقم 21.

وقال البرهان لدي مخاطبته حفل التخريج رغما عن كل المكايد والفتن و محاولات اختطاف جهد و تضحيات ثوار ثورة ديسمبر المجيدة و توظيفها لمكاسب سياسية وايدولوجية لمصلحة دول تريد فرض الوصاية على الشعب السوداني إلا ان القوات المسلحة ستظل سدا منيعا أمام كل تلك المخططات و وفيه مع شعبها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والوفاء بوعدها الذي قطعته معه لاستكمال التحول الديمقراطي حتى الوصول الى الدولة المدنية عبر الانتخابات الحرة النزيهة.

وشدد البرهان على أن الاتفاق الذي وقع مع حمدوك وما سبقه من إجراءات تصيححية هو المخرج الأمن للبلاد، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن ما تم الاتفاق عليه من مبادي مع حمدوك تحكم الفترة الانتقالية وهي أسس يجب الاصطفاف الوطني حولها من جميع القوي السياسية الوطنية عدا المؤتمر الوطني .

و أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن القوات المسلحة ستستمر قدما في ذات النهج و الطريق الذي سلكه القادة العسكريين من أجل مصلحة الوطن .