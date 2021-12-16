تجديد حبس ربة منزل قتلت طليقها فى حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طليقها.

كان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة في بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "م. م. ع" 33 سنة عاطل، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة؛ لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة المجنى عليه، بسبب ابتزازها ماديا.

وأضافت التحريات، أن المتهمة يوم الواقعة قامت بالاتصال بالمجنى عليه للحضور إليها لكى يردها إلى عصمته واستأجرت شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وعندما وصل المجنى عليه إلى الشقة سددت المتهمة له عدة طعنات متفرقة بجسده أودت بحياته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.