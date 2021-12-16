الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر قرارات النيابة فى حريق مطعم شهير بالمهندسين

حريق مطعم شهير بمنطقة
حريق مطعم شهير بمنطقة المهندسين

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى اندلع داخل مطعم شهير بمنطقة المهندسين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وانتدبت المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها لبيان أسباب اندلاع النيران.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، وجرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وتمت السيطرة على النيران، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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