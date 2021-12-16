«الزراعة» تنظم دورة «تحسين البحوث» بالتعاون مع «فاو»

عقد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلاً في مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا (التايكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ممثلة في وحدة الإرشاد والتدريب والابتكار بمكتب الفاو دورة تدريبية عن «تحسين البحوث الزراعية من أجل التنمية وتعزيز الروابط المؤسسية بين القطاعات الوطنية الفاعلة بالقطاع الزراعي في مصر»، بحضور نحو 50 متدربا يمثل المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية والباحثين من المحطات البحثية ومن كليات الزراعة بجامعات القاهرة والزقازيق واسيوط وسوهاج ومن منظمة الايكاردا.

وقال بيان لمركز البحوث الزراعية اليوم إنه درب الدكتور عاطف سويلم (الفاو) والدكتور شعبان سالم والدكتور عطوه أحمد مركز البحوث الزراعية، والدكتورة بيزيت ديسالجن (من مكتب الايكاردا بالقاهرة).

والتقى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، المتدربين في أنشطة الدورة وناقش معهم دور البحوث الزراعية من أجل التنمية في القطاع الزراعي.

ووجه بتبني البحوث الزراعية التطبيقية التي تخدم سياسة الدولة في محاربة الفقر ورفع مستوي المعيشة في الريف المصري، وخص بالذكر تبني الدولة لتحسين السبل المعيشية لصغار المربين للماشية والمزارعين علي سبيل المثال في الساحل الشمالي وسيناء والدلتا الجديد وقري الصعيد، وما تبذله الدولة من جهود في توفير مياه الري المعالجة والمعاد استخدامها وتطوير طرق الري في هذه المناطق، وتطرق الي ضرورة الاهتمام بالأبحاث التي تدرس تأثير الظروف المناخية علي الزراعة والتغير في الخرائط الزراعية وعلاقة تحسين تربية الأصناف وما تحمله من أصناف عالية الإنتاج والجودة متحملة لظروف المناخ المعاكس.

وأكد ضرورة دراسة التغيرات في خرائط الآفات والأمراض، وأن تتبنى الأبحاث الفكر الابتكاري والتطبيقي، منبهاً بأن تتماشي هذه السياسات مع استراتيجية الزراعة للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة بهدف تحسين القطاع الزراعي، كما نوه انه علي استعداده لتبني ومساندة أفكار الباحثين الابتكارية والتطبيقية والتي تقدم حلولا فورية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مشجعاً علي تبني عمل البحث العلمي الجماعي والعمل في فرق بحثية والتعاون بين مركز البحوث وكليات الزراعة بالجامعات المصرية للمزج بين الفكر الاكاديمي والتطبيقي بما يثري القطاع الزراعي.

وتناول الدكتور عاطف سويلم المشرف على المشروع ممثلاً لوحدة الإرشاد والتدريب والابتكار بمكتب الفاو بروما أن الدراسة التي تم إجرائها لإبراز دور البحث الزراعي من أجل التنمية، والوقوف على الوضع الحالي لمراكز الأبحاث الزراعية الوطنية، وإبراز أهم ملامح البحث الزراعي وتسجيل الدروس المستفادة التي تم استقراؤها من الدراسة، ودور مراكز الأبحاث الزراعية الوطنية بالعالم.

وأضاف أنه قد بدأت الدراسة في إفريقيا بنموذجين في مصر وليبريا ويتم إكمال الدراسة حالياً في العديد من البلدان بهدف الوقوف على الوضع الحالي لحالة الابحاث الزراعية من أجل التنمية في العالم، كما أن منظمة الفاو ستتبني تدريب شباب الباحثين في الدول المختلفة على التعرف على التحديات والفرص التي تواجه الأبحاث الزراعية من أجل التنمية وسبل النهوض بها.

وأشار الدكتور عطوه أحمد عطوه مدير مكتب التايكو بمركز البحوث الزراعية والمشرف على تنفيذ الدورة التدريبية، إلى أن المتدربين خلال الثلاثة أيام قد نالوا جرعة تدريبية مركزة هي نتاج لمجهود فريق بحثي وطني ودولي يضم أكثر من 30 خبيرا قد عملوا خلال عام كامل لإخراج هذه الدراسة مع المكتب الرئيسي لمنظمة الفاو بروما، وقد نما لدي المتدربين والذين جاءت انطباعاتهم واستجاباتهم عالية للغاية لمحتويات البرنامج التدريبي والذي تم إعداده بعناية، وتم بناء قاعدة علمية وفكرية لديهم عن المراكز البحثية الزراعية الوطنية (NARS)، واجراء البحوث الزراعية من اجل التنمية (AR4D)، وكيفية كتابة المقترحات البحثية في المجالات البحثية الاستراتيجية التي تخدم التنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة، وكيفية تصميم المشاريع البحثية من اجل التنمية علي اساس علمي استراتيجي يضمن لها أن تقدم مخرج مستدام للمجتمع، كما نوه ان اختيار المتدربين قد ركز على شباب الباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراة والباحثين الشباب من مركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية والجامعات المصرية، وتبني التدريب تكوين المجموعات البحثية والتي بدأت بالفعل في تبني تحديات تواجه القطاع الزراعي والعمل على ايجاد حلول لها بإشراف من مركز البحو الزراعية والفاو، تم تصميم فكرة تشاركية خلال التدريب اظهرت ان الباحثين قد استفادوا من التدريب بدرجة عالية.