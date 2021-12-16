الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لمواطن عربى ضبط بحوزته 22 ألف طربة حشيش

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كل من المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد علم الدين، وسكرتارية طارق عكاشة، غيابيًا، بالإعدام شنقًا لمواطن عربى لاتهامه بجلب جوهر مخدر الحشيش.

وتعود القضية رقم 1697 لسنة 2020 جنايات ميناء بورسعيد، والمقيدة برقم 1863 لسنة 2020 كلى بورسعيد، إلى أن التحريات السرية لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، توصلت إلى اعتزام المتهم "م.م.ع" صاحب شركة للتجارة، هارب، جلب الجواهر المخدرة من دولته وإخفائها داخل حاوية متجهة إلى ميناء بورسعيد بنظام الترانزيت، فجرى استصدار إذن من النيابة، وبتفتيش الحاوية عُثر على 22 ألفا و700 طربة من مخدر الحشيش.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات تحوى المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن وزن المضبوطات 4 أطنان و767 كيلو، وأحال المستشار وليد محمد سيد، المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها غيابيًا على المتهم بالإعدام شنقًا.

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