الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء فعاليات دورتين تدريبيتين بمركز التنمية المحلية بسقارة

مركز التنمية المحلية
مركز التنمية المحلية بسقارة

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة جديدة فى الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية للمحليات وهي دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج spss ، فيما تستمر دورتي إعداد قادة المستقبل وبرنامج إدارة المشروعات PMP ، ويستفيد من هذه الدورات 115 متدرباً من جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن برامج تدريب العاملين بالمحليات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة تساعدهم على تحسين معرفتهم ومهاراتهم الوظيفية لمواكبة التغييرات المختلفة في مجال العمل بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية مصر 2030، لافتاً إلي أن التدريب يساعد العاملين أيضاً في زيادة ثقتهم في قدراتهم وتمكينهم من منافسة الآخرين، مما سيؤدي ذلك إلى تحسين أدائهم ويجعلهم يعملون بشكل أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس ذلك على زيادة رضا المواطنين على الخدمات المقدمة من المحليات .

وفي ذات السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبيتين وهما: دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة، ودورة التقييم وبرنامج إدارة المشروعات، استفاد من هذه الدورتين 54 متدرباً من جميع المحافظات.

 

 

 

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