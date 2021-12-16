مصطفى فهمى يحذر من حساب مزيف على «تيك توك» ينتحل صفته

حذّر الفنان مصطفى فهمي، اليوم، من حساب مزور على تطبيق «تيك توك» ينتحل اسمه وصفته وينشر مقاطع فيديو بقصد جمع مشاهدات.

الحساب استطاع جذب الآلاف من محبي الفنان وتضمن (60 ألف لايك و40 ألف متابع).

ولا تزال تداعيات أزمة طلاق الفنان مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى مستمرة حتى اليوم.

واشتكى فهمي مؤخرا من تصرفات طليقته الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى.

وكشف فهمي أنه "تفاجأ بالأخبار في الصحف بأنه تم القبض عليه بسبب محاولة قتل فاتن موسى"، وطلب من النائب العام التدخل "لأني أصبحت مهددا أنا وأبنائي وأقيم حاليا بفندق".