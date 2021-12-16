الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى فهمى يحذر من حساب مزيف على «تيك توك» ينتحل صفته

مصطفى فهمي
مصطفى فهمي

حذّر الفنان مصطفى فهمي، اليوم، من حساب مزور على تطبيق «تيك توك» ينتحل اسمه وصفته وينشر مقاطع فيديو بقصد جمع مشاهدات. 

الحساب استطاع جذب الآلاف من محبي الفنان وتضمن (60 ألف لايك و40 ألف متابع).

ولا تزال تداعيات أزمة طلاق الفنان  مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى مستمرة حتى اليوم.

واشتكى فهمي مؤخرا من تصرفات طليقته الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى.
وكشف فهمي أنه "تفاجأ بالأخبار في الصحف بأنه تم القبض عليه بسبب محاولة قتل فاتن موسى"، وطلب من النائب العام التدخل "لأني أصبحت مهددا أنا وأبنائي وأقيم حاليا بفندق".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

تصل للمؤبد.. عقوبة تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب مصر

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

بارد يصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

رئيس «المتحدة للخدمات الإعلامية» ضيف استديو الجامعة الأمريكية

وزير الخارجية السعودى: أمن مصر والسودان المائى جزء لا يتجزأ من أمن المملكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى