الصحة: لدينا كل اللقاحات.. وهناك مؤشرات لانتهاء الموجة الرابعة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر حاليا بدأت فى كسر الموجة الرابعة من فيروس كورونا، بسبب انخفاض الإصابات بالفيروس، مضيفا أن هناك مؤشرات لانتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم، المذاع على فضائية dmc، أن كل من مر عليه 6 أشهر من اللقاح الثانى من فيروس كورونا ستصل له رسالة يتوجه إلى مكان تلقى الجرعة التعزيزية الثالثة، موضحا أن الهدف من الجرعة الثالثة هو رفع الجهاز المناعى لتقليل حدة الإصابة بالفيروس.

وتابع أن الدولة لديها جميع اللقاحات التى جرت الموافقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن الجرعة التعزيزية الثالثة ليس شرط أن تكون من اللقاح الذى تلقح به المواطن فى المرة الأولى.