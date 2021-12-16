«الدستور» تكشف هوية الطالب المحاور للرئيس السيسى فى اجتماع جامعة كفرالشيخ

ردد عدد من المشككين في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طلاب جامعة كفرالشيخ خلال زيارته لها، مدعين كذبا أن طلاب الجامعة حصلوا على إجازة أسبوعا قبل زيارة الرئيس ولم يكونوا هم من حضروا مع الرئيس اجتماع الإفطار وأن هؤلاء الطلاب تابعون للجامعات الخاصة، وظل هؤلاء المشككون يطلقون تلك الأكاذيب على مواقع التواصل من أجل إفساد فرحة المصريين وخاصة أهالي محافظة كفرالشيخ بتلك الزيارة التي وصفوها بالتاريخية.

ويأتي موقع "الدستور" بالدليل القاطع علي كذب تلك الإدعاءات الباطلة ويثبت أن الطلاب الذين كانوا موجودين في الاجتماع هم طلاب جامعة كفرالشيخ وليسوا طلاب جامعات خاصة وغير ذلك من الأكاذيب.

وتوصلت “الدستور” إلى هوية الطالب الأشهر في هذا الاجتماع والذي حاور الرئيس السيسي وقال له جملة: "أنا خايف من المستقبل".. ليرد عليه الرئيس بطمأنته وبث الأمل وسط الطلاب.

الطالب يدعى “حسين وائل حسين علي عبدالله”، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بجامعة كفرالشيخ، كان حاصلا علي مجموع 66.8% الشعبة الأدبية وهو مواليد 1 يناير عام 2004 مقيم بمدينة الرياض وتحديدا حي الزهور بالمدينة بمحافظة كفرالشيخ.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قد شارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بجامعة كفرالشيخ، وحرص على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم.

وأكد الرئيس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

كما أكد الرئيس على الطلاب أهمية تنمية الوعي والإدراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي، سواء الداخلية على مستوى الدولة أو الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمي والأكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.