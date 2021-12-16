الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

المكفوفين يحلمون بشكل مختلف.. أشياء لا تعرفها عن النوم

أشياء لا تعرفها عن
أشياء لا تعرفها عن النوم

النوم جزء أساسي من الوجود البشري، فبدون نوم سيبدأ جسمنا في الذبول وسيتوقف العقل عن العمل، فنحن بحاجة إلى النوم لنكون قادرين على القيام حتى بأكثر المهام دنيوية مثل الوقوف.

كما أن الحرمان من النوم يمكن أن يسبب مشاكل صحية متعددة، حيث تحتاج الطيور والأسماك والبرمائيات والزواحف والثدييات أيضًا إلى النوم لمواصلة الحياة.

ووفقًا لما ذكره موقع «healthdigezt» الطبي، فقد أجرى العلماء الكثير من الأبحاث حول النوم وما يفعله بجسم الإنسان وعقله، فلا تزال عملية النوم بأكملها ضبابية بالنسبة للعلماء، ولكن نظرًا للتقدم المذهل في التكنولوجيا، تعلمنا الكثير من الحيل والنصائح والمعلومات الرائعة حول النوم. 

هناك الكثير من التأثيرات التي تؤثر على نمط نومنا. يمكن أن يؤثر العمر والجنس والوراثة وعوامل أخرى على النوم، فقد يبدو النوم كأنه نشاط عادي نقوم به كل يوم، ولكن ما الذي تعرفه بالضبط عن النوم إليك بعض الأشياء المدهشة التي ربما لم تكن تعرفها.

الروائح المريحة تساعد على النوم بشكل أفضل:

يقال إن الروائح المريحة والمهدئة تساعد الناس على النوم، ولكن وفقًا لبحث علمي حديث، فإن الروائح المألوفة والمحبوبة يفضلها المخ والجسم، مثل رائحة جل الحلاقة لشركائك أو عطر والديك، حيث أنها ترسل هذه الرائحة إشارات سعيدة إلى الدماغ، مما يجعله يرتاح ويشعر بالراحة.

لا يزال المكفوفين قادرين على الحلم:

يعتقد البعض أن المكفوفين لا يحلمون، ولكن هذا إعتقاد خاطئ حيث يمكنهم رؤية الصور، فهم لا يحلمون بالطريقة التي يحلم بها أصحاب البصر، بل يحلمون باستخدام حواسهم الأخرى، مثل الرائحة والعواطف واللمس والصوت لإنشاء الصور.

قلة النوم سبب كافي للسمنة:

كشفت الابحاث التي اجريت في الكثير من الجامعات العلمية، أن قلة النوم يساهم في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، حيث أنها تساهم في تناول الكثير من الأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون.

كما أن الحرمان من النوم سبب كافي للوفاة، فالنوم أقل من 7 ساعات يمكن أن يقلل من متوسط العمر المتوقع، وزيادة الإصابة بالكثير من الأمراض.

أوضاع النوم تحدد الشخصية:

من المعروف أن أوضاع النوم تحدد الشخصية، يميل الأشخاص الذين ينامون في وضعية جنينية إلى الشعور بالخجل أو الانزعاج بسهولة، لكنهم طيبون.

الأشخاص الذين ينامون على جانب واحد من الجسم بشكل مستقيم، هم اجتماعيون للغاية ومحبوبون، أما الأشخاص الذين ينامون في وضع الجندي «الظهر مسطح على السرير» يتمتعون بالحماية.

كما أن الحلم جزء طبيعي من النوم، فالأشخاص الذين لم يسبق لهم تجربة الحلم قد يعانون من اضطراب في الشخصية.

وهناك مرض يسمى «الباراسومنيا» وهو اضطراب في النوم يجعل من يعاني منه يقوم بحركات غير طبيعية أثناء النوم، كما يمكن أن يحدث الكابوس المتكرر بسبب الحرمان من النوم.

الحرمان من النوم المكفوفين قلة النوم اشياء تحتاج معرفتها عن النوم الأسماك

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

تصل للمؤبد.. عقوبة تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا

مطالبات أوروبية بتسريع عمليات التلقيح لمواجهة «أوميكرون»

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب مصر

بارد يصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الصحة: الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا اختيارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى