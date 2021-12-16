المكفوفين يحلمون بشكل مختلف.. أشياء لا تعرفها عن النوم

النوم جزء أساسي من الوجود البشري، فبدون نوم سيبدأ جسمنا في الذبول وسيتوقف العقل عن العمل، فنحن بحاجة إلى النوم لنكون قادرين على القيام حتى بأكثر المهام دنيوية مثل الوقوف.

كما أن الحرمان من النوم يمكن أن يسبب مشاكل صحية متعددة، حيث تحتاج الطيور والأسماك والبرمائيات والزواحف والثدييات أيضًا إلى النوم لمواصلة الحياة.

ووفقًا لما ذكره موقع «healthdigezt» الطبي، فقد أجرى العلماء الكثير من الأبحاث حول النوم وما يفعله بجسم الإنسان وعقله، فلا تزال عملية النوم بأكملها ضبابية بالنسبة للعلماء، ولكن نظرًا للتقدم المذهل في التكنولوجيا، تعلمنا الكثير من الحيل والنصائح والمعلومات الرائعة حول النوم.

هناك الكثير من التأثيرات التي تؤثر على نمط نومنا. يمكن أن يؤثر العمر والجنس والوراثة وعوامل أخرى على النوم، فقد يبدو النوم كأنه نشاط عادي نقوم به كل يوم، ولكن ما الذي تعرفه بالضبط عن النوم إليك بعض الأشياء المدهشة التي ربما لم تكن تعرفها.

الروائح المريحة تساعد على النوم بشكل أفضل:

يقال إن الروائح المريحة والمهدئة تساعد الناس على النوم، ولكن وفقًا لبحث علمي حديث، فإن الروائح المألوفة والمحبوبة يفضلها المخ والجسم، مثل رائحة جل الحلاقة لشركائك أو عطر والديك، حيث أنها ترسل هذه الرائحة إشارات سعيدة إلى الدماغ، مما يجعله يرتاح ويشعر بالراحة.

لا يزال المكفوفين قادرين على الحلم:

يعتقد البعض أن المكفوفين لا يحلمون، ولكن هذا إعتقاد خاطئ حيث يمكنهم رؤية الصور، فهم لا يحلمون بالطريقة التي يحلم بها أصحاب البصر، بل يحلمون باستخدام حواسهم الأخرى، مثل الرائحة والعواطف واللمس والصوت لإنشاء الصور.

قلة النوم سبب كافي للسمنة:

كشفت الابحاث التي اجريت في الكثير من الجامعات العلمية، أن قلة النوم يساهم في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، حيث أنها تساهم في تناول الكثير من الأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون.

كما أن الحرمان من النوم سبب كافي للوفاة، فالنوم أقل من 7 ساعات يمكن أن يقلل من متوسط العمر المتوقع، وزيادة الإصابة بالكثير من الأمراض.

أوضاع النوم تحدد الشخصية:

من المعروف أن أوضاع النوم تحدد الشخصية، يميل الأشخاص الذين ينامون في وضعية جنينية إلى الشعور بالخجل أو الانزعاج بسهولة، لكنهم طيبون.

الأشخاص الذين ينامون على جانب واحد من الجسم بشكل مستقيم، هم اجتماعيون للغاية ومحبوبون، أما الأشخاص الذين ينامون في وضع الجندي «الظهر مسطح على السرير» يتمتعون بالحماية.

كما أن الحلم جزء طبيعي من النوم، فالأشخاص الذين لم يسبق لهم تجربة الحلم قد يعانون من اضطراب في الشخصية.

وهناك مرض يسمى «الباراسومنيا» وهو اضطراب في النوم يجعل من يعاني منه يقوم بحركات غير طبيعية أثناء النوم، كما يمكن أن يحدث الكابوس المتكرر بسبب الحرمان من النوم.