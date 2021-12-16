الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المناسترلى»: إنشاء وتشغيل المحالج الجديدة فى 2022

المناسترلي
المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس ادارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إن الدولة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ خطة طموحة لتطوير محالج القطن.

وأضاف في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أنه تم الانتهاء من عدد من محالج القطن، ومن المقرر أن يتم استكمال باقي المنظومة خلال العام المقبل.

وأوضح أن عدد المحالج التي ستكون جاهزة للعمل بالتكنولوجيا الجديدة تبلغ 7 محالج قطن موضحا أنه كان يوجد 24 محلج قطن ولكنها تعرضت للإهمال بسبب عدم التطوير خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أن وفقا لخطة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن التي تم وضعها من خلال المكتب الاستشاري وارنر فأنه تم دمج هذه المحالج من أجل الاستفادة من الأراضي الموجودة فيها المحالج لاستكمال منظومة التطوير.

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