هل تستحق الوالدة نصيبها فى معاش زوجها وابنها.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، أن الوالدة تستحق الفرق بين نصيبها في معاش الزوج ونصيبها في معاش الابن إذا كان نصيبها في معاش الابن أكبر من نصيبها في معاش الزوج.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنه في حالة إذا كان نصيب الوالدة في معاش الزوج مساوي أو يزيد على نصيبها في معاش الابن فلا تستحق في معاش الابن.

مصاريف الجنازة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين أن مصاريف الجنازة هي النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة ألزم قانون التأمين الاجتماعي عند وفاة صاحب المعاش، تصرف الجهة التي كانت تصرفه له، بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين شاملاً معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير والزيادات التي تعتبر في حكم المعاش بحد أدنى مقداره مائتان جنيه.

الرقم التأميني

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد



تعديل جهة صرف المعاش

وأشارت الهيئة الى أنه يتم صرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- مكاتب هيئة البريد (كارت ميزة أو حساب فضي معاشات).

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير)

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

التأمين الاجتماعي

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لصاحب المعاش الانتفاع بخدمات التأمين الصحي إذا أبدى الرغبة بتأمين المرض فى تاريخ تقديم طلب الصرف مقابل خصم 1% من قيمة المعاش لصالح التأمين الصحي.