الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم بسرقة أموال محل تجارى بالشيخ زايد

المتهم
المتهم

تكثف الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تحرياتها حول سرقة عامل مبالغ مالية من محل تجاري بمدينة الشيخ زايد.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بتعرض محل تجاري للسرقة على يد مجهول.

وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم زايد، وتبين من خلال تفريغ الكاميرات المتواجدة داخل المحل أن عاطل سرق مبلغ مالي من خزينة المحل وفر هاربًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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