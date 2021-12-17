الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اتجاهات متوقعة لحفلات الزفاف في 2022

حفلات الزفاف
حفلات الزفاف

أدى ظهور فيروس كورونا إلى تغيير كبير في طرق الاحتفال بالزفاف، ومن ذلك اقتصار الأمر على الأهل والأصدقاء فقط.

ووفقاً لموقع «elle» نستعرض معكم بعض الصيحات التي ستحظى بشعبية في 2022/2023. 

إثبات التطعيم 

في بعض الدول يُطلب من الحضور إثبات حصولهم على لقاح كورونا، حيث يطلب القائمون على الحفل رؤية  اختبار كوفيد- 19 السلبي.

اختفاء البث المباشر 

البث المباشر للاحتفال عن بعد لحفلات الزفاف الذي انتشر في عام 2021 بسبب ظروف الوباء، من المتوقع أن يختفي في العام الجديد ويعود الاحتفال وجهاً لوجه خصوصاً مع توافر التطعيم.

استخدام كلمة «فرار» 

خلال عامي 2020 و2021  قام العديد من الأزواج ومنظمي حفلات الزفاف باستخدام مصطلح «الفرار» لوصف أي حفل زفاف ظهر بصورة غير ملائمة. 

وعلى الرغم من أن هذا إساءة استخدام للمصطلح لأن «الفرار» تعني الهروب سراً من أجل الزواج، خصوصاً بدون موافقة الوالدين، لكن الآن أصبحت هذه الكلمة تطلق على حفل زفاف يتحدى المفاهيم المسبقة، على سبيل المثال تشير كلمة فرار إلى حفل زفاف لم يستغرق سوى وقت قليل جداً.

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وائل لطفي

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