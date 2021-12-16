الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمد حماقي يشعل حفل غنائي بمهرجان دبي للتسوق (صور)

محمد حماقي من حفل
محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي

يواصل الميجا ستار محمد حماقي تألقه في افتتاحات كبرى المهرجانات المصرية والعربية التي تحظى بمتابعات عالمية بمختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في 2021 وباكتساح، فعقب ردود الأفعال الدولية والإيجابية لافتتاحه احتفالية "طريق الكباش" بمحافظة الأقصر المصرية والتي قام بتغطيتها إعلاميًَا أكثر من "150  قناة" عربية وأوربية وأمريكية بعدها قام باحياء إفتتاح النسخة العربية الأولى من "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1" بمدينة جدة السعودية والتي تحظى بمتابعة 85 مليون شخص حول العالم ليقع عليه الاختيار عليه لإحياء إفتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات والذي أقيم مساء أمس الأربعاء بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد حيث نفذت جميع تذاكر الحفل قبيل إقامته بيومين. 

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محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي

صعد على على خشبة المسرح بكامل أناقته مرتديًا جاكيت أسود "قطيفة" و"بنطلون" رمادي غامق ومرددًا لأغنية "نفسي أبقى" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب لآلاف الطلاب من مختلف الجنسيات المصرية والعربية.

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محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي

من جانبه وجه حماقي الشكر  للجمهور لحفاوة الاستقبال قائلًا: "وحشتوني" لتتعالى هتافات  المعجبات بـ"حماقي يا فاتني".. ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها والمشوار الفني منها "زيها مين"، "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى معظم أغاني ألبوم  "يا فاتني"  منها "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"أم الدينا" و"قادرين نعملها"، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور. 

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محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي

محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي
محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي
محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي
محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي
محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي
محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي
محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي
محمد حماقي من حفل مهرجان التسوق بدبي
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