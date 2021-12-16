الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

تعيين أحمد هلال عميدًا لـ«تربية طنطا» لمدة 3 سنوات

أحمد هلال
أحمد هلال

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية عميدًا لكلية التربية لمدة ثلاث سنوات.

حصل الدكتور أحمد محمد الحسيني على الليسانس (التاريخ - جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدًا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية - جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (صحة نفسية - جامعة طنطا) عام 2002.

وتدرج "الحسيني" في الوظائف العلمية: معيدا في 1993، مدرسا في 2002، أستاذا مساعدا في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017، كما شغل منصب وكيل كلية التربية للدراسات العليا اعتبارا من سبتمبر 2019 حتى فبراير 2021.

قرار جمهورى بتعيين الدكتور أحمد هلال عميد لكلية التربية بجامعة

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