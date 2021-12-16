«تدوينات ثقافية» و«ببطء كأنه كبرياء».. كتابان جديدان لـ مؤمن سمير

ينتظر الشاعر والكاتب المصري مؤمن سمير في عام 2022 صدور كتابيْن جديديْن له الأول ديوان شعر بعنوان" ببطءٍ كأنهُ كبرياء" وذلك عن دار "الدراويش للنشر والترجمة"، كاوفبويرن-ألمانيا والكتاب الثاني بعنوان "تدوينات ثقافية" وذلك عن دار "ميتا بوك للطباعة والنشر"، المنصورة –مصر.

ويحمل ديوان "ببطءٍ كأنهُ كبرياء" الرقم 17 في دواوين الشاعر المصري المولود في العام 1975 والتي تنتمي تجربته الفنية لما يسمى بجيل التسعينات المصري الحداثي.

ويقول مؤمن سمير لـ"الدستور" إن الديوان يتكون من 15 نص متفاوت الطول حاول فيه أن يكون الشعر خارجاً من مياه متعددة ومداخل عديدة لاقتناص الشعر وكأن كل النصوص أسئلة جمالية يتم اختبارها مع المتلقي الذي يضطلع بدور مؤسس ورئيسي في تأويل المعاني.

ومن أجواء الديوان: "في هذه البحيرةِ، كنتُ يا حبيبتي في راحتيْكِ، وردةً خشنةً تتهادى و لا تَغرقُ إلا في الأريج.. أما الطوفانُ، الغادرُ كالمُرابينَ والقَتَلَة، فكانَ يرسلُ كلابَهُ كل فجرٍ لتسرقَ سَلامَنا.. أغلَقْتُ عيني مرةً و مرةً حتى رأيتُكِ قويةً، ومتوهجةً كما أنتِ، تفردينَ ذراعَكِ لأرقص كالريشةِ وشَعْرَكِ لأطيرَ على مَهَل وعيونَكِ في أعلى القلعةِ، تحرسُ الغاباتِ و تهذبُ العواصف.. فرحتِ أنتِ كطفلةٍ وأنا فرحتُ، لكنَّكِ وقفتِ وفتحتِ البابَ للملائكةِ وعَمَّدتِنِي ليصفوَ الماءُ، فوَقَعَت مني ظِلالِي.."

أما كتاب "تدوينات ثقافية" فكانت صورته الأولي، كما يقول سمير، مقالة نشرت منذ فترة في جريدة "أخبار الأدب"، طمَحَت لأن تجمع بين عدة موضوعات ثقافية تحت عنوان واحد يتمتع بالمرونة المعرفية ويسمح بالتعدد منتهجا نهج الكتابة الشذرية التي تقارب الأفكار من البعد الشخصي في النظر في الأفكار دون أن تغفل البعد الموضوعي الذي يشير إلى الجوانب كافة ولكن عبر تقليل عدد الاستطرادات وتداعي الألفاظ والمعاني.. وتتشابه هذه الكتابات في تنوعها مع فكرة التدوين التي شجعتها وتبنتها مواقع التواصل الاجتماعي .. ثم استمر الكاتب في اختبار لعبته الكتابية تلك إلى أن استوت كتاباً كاملاً آثر أن يكون بنفس العنوان.

سبق للمؤلف، بالإضافة لدواوينه الشعرية، أن يصدر كتباً في المسرح والمقالات النقدية والدراسات والنصوص معتبراً أن التجارب الكتابية المتنوعة تتماهى بالأساس مع اعتبار الكتابة لعبة بين الكاتب والقارئ وتلك المعاني المتناثرة في كل أجزاء الحياة.