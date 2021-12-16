الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤتمر علمى يكشف كيفية تشخيص وعلاج قصر القامة عند الأطفال

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

كشفت الدكتورة مني سالم أستاذ طب الغدد الصماء أطفال جامعة عين شمس، كيفية تشخيص وعلاج قصر القامة عند الأطفال، لافتة إلى أن قصر القامة يمكن أن ينقسم إلى 4 أنواع منهم قصر القامة العائلي أو التأخر الفسيولوجي في النمو والطول، أو بسبب سوء التغذية، أو بسبب قصر القامة المرضي الذي يمكن أن تسببه الأمراض المزمنة، والأمراض العظمية الغضروفية، وأمراض اضطرابات خلقية جينية، أو قصر القامة النفسي الاجتماعي، إلى جانب بعض الأسباب الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية، أو قصور الغدة النخامية وقصور هرمون النمو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته إحدى شركات الدواء لمناقشة التقزم ومرض نقص هرمون النمو والعوامل المسببة له والتشخيص المناسب للحالات المختلفة للمرض وطرق العلاج، في ضوء ما توصلت إليه آخر الأبحاث المتعلقة بقصر القامة، وذلك بحضور الدكتورة مني سالم أستاذ طب الغدد الصماء أطفال جامعة عين شمس، والدكتورة مني عطية أستاذ طب الغدد الصماء أطفال – جامعة القاهرة.

وناقش المؤتمر أسباب قصر القامة والتقزم، كما تركزت فعاليات المؤتمر على التعريف بمرض نقص هرمون النمو، حيث يؤدي نقص هذا الهرمون للعديد من المشاكل، أهمها الخلل في النمو بشكل طبيعي، وقصر القامة، وتأخر البلوغ.

111df2b4-5e43-4d95-9ddb-2e103e2df54d

وأضافت الدكتورة منى سالم، أن من أهم الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة قصر القامة للأطفال التي تزيد أعمارهم عن 3 سنوات هي عدم تناسق الجسم وخصائص التشوه، والحرمان العاطفي، ومتابعة سرعة النمو لدى الطفل ان كانت أقل من الطبيعي، والفرق في الطول بالنسبة لطول الوالدين، وأكدت على أهمية تحويل الطفل للطبيب المختص عند ظهور أي من هذه الاعراض لتحديد اذا كان الطفل يعاني من نقص هرمون النمو أم لا.

وبالنسبة للعلاجات، أشارت الدكتورة منى عطية أستاذ طب الغدد الصماء أطفال جامعة القاهرة، إلى أن من منتصف عام 1980، استخدمت هرمونات النمو الاصطناعية هرمون النمو المعد بطريقة الهندسة الوراثية وحققت نجاح كبير لعلاج الأطفال والبالغين ويؤخذ هرمون النمو كعلاج يومي عن طريق الحقن في الأنسجة الدهنية في الجسم مثل الجزء الخلفي من الذراعين والفخذين أو الأرداف، موضحه أنه في حالات خاصة يمكن فيها استخدام هرمون النمو وهي نقص هرمون النمو أو قصر القامة بسبب الفشل الكلوي، أو قصر القامة بسبب نقص وزن الولادة، أو متلازمة تيرنر، ومتلازمة برادر ويلي، أو متلازمة نونان.

وأوضحت عطية أن التزام مريض نقص هرمون النمو بالجرعة اليومية لفترات طويلة، يعد من أهم التحديات التي تواجه المرضى لذلك يساهم اختبار نوع العقار في تحسين النتائج العلاجية وتناولت في كلمتها أهمية استخدام الأقلام في تحسين النتائج العلاجية عن السرنجة، وأشارت انه تعتبر أقلام هرمون النمو المعدة مسبقا مثل قلم النورديفليكس اسهل من الحقن في الاستخدام من حيث تحضير الجرعة واحساس الطفل بالألم كما تعد أقلام هرمون النمو المعدة مسبقا الأقل هدرا للدواء مما يعود على المريض بالوفر المادي.

الغدد الصماء تشخيص قصر القامة التأخر الفسيولوجي سوء التغذية الأمراض العظمية الغضروفية الأمراض المزمنة قصر القامة النفسي الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

بارد يصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

وزير الخارجية السعودى: أمن مصر والسودان المائى جزء لا يتجزأ من أمن المملكة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر لتقديم طلب التطعيم والاستعلام

يقظة السائق أنقذته.. «المترو» يكشف تفاصيل حادث محطة الدقى

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى