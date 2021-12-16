طبيب يوضح كيف يمكن استخدام العدسات اللاصقة بصورة صحيحة؟

يتهافت الفتيات على استخدام العدسات اللاصقة خاصة عند حضور المناسبات، أو كخطوة للتغيير في مظهرها الخارجي وهناك من يستخدم العدسات الطبية ولكنها ملونة، فلابد أولًا من معرفة كيف يمكن استخدامها بشكل صحيح حتى لا تؤثر على العين، وتمثل خطر عليها قد يصل للعمى.

من جانبه قال الدكتور معتصم مسالمة، طبيب عيون، إن هناك بعض الإرشادات الضرورية حول طريقة استخدام العدسات اللاصقة كغسل اليدين جيداً قبل وبعد وضع العدسات، وعدم وضع العدسات عند السباحة والنوم.

وأضاف لـ«الدستور» أنه في حالة استخدام مجفف الشعر علينا أن نزيل العدسات اللاصقة حتى لا يتسبب ذلك في ضرر جسيم للعيون، كما يؤدي الفرك القوي للعيون خلال ارتداء العدسات لتلف العين، كما لابد من شراء العدسات من مكان موثوق فيه، استخدام محلول خاص لحفظها وحمايتها من تراكم الجراثيم والبكتريا ومراجعة صلاحيته.

وتابع: لا يُنصح باستخدام الماء الساخن خلال الاستحمام بعدسات لاصقة ولكن من الأفضل بشكل عام إزالة العدسات في حالة الاستحمام حتى نكون بعيد عن أي مشاكل من الممكن التعرض لها، أما عن صلاحية العدسات فالكثير من الفتيات تتجاهل تغيير العدسات كل 3 أشهر، ولا يتم تجاهل دوران العدسة فمن الممكن أن هذا الأمر يعرض العين للمخاطر.

أما عن النوم بالعدسات اللاصقة فهذا أمر لا ينصح به الأطباء على الإطلاق وأوضح الأسباب طبيب العيون قائلًا أن النوم بالعدسات اللاصقة يتسبب في زيادة فرصة التهاب العين من 6 إلى 8 مرات، فتشعر بألم شديد في العين حينما تستيقظ هنا لابد من الذهاب للطبيب كما تشعر بحكة شديدة واحمرار داخل العين هذا بأكمله يُسبب ضرر بالكامل للعيون.

واختتم: أن ارتداء العدسات اللاصقة طوال الوقت تجعل وصول الأكسجين للعين قليل مما يتسبب في تراكم البكتريا الخاصة به في تلك المناطق ومن ثم الاحتفاظ بها طوال الليل.