كيف تتخلصين من الهالات السوداء وانتفاخات أسفل العين؟

تشير الدراسات إلى أن منطقة تحت العين تحتوي على عدد أقل من الغدد الدهنية والكولاجين، مما يجعل من الصعب الحفاظ عليها رطبة وممتلئة مثل الجلد على باقي وجهك.

وبالنسبة للهالات السوداء الشائعة جدًا، فإن البشرة الرقيقة هي المسؤولة عن ذلك أيضًا، حيث يمكن أن تجعل الأوعية الدموية الكامنة أكثر وضوحًا، مما يؤدي إلى تغير اللون الرمادي المائل إلى الزرقة، ويعرف أيضًا باسم الدوائر المظلمة، بالإضافة إلى ظهور خطوط دقيقة وتجاعيد أكثر بروزًا.

وتشمل مخاوف الجلد الشائعة الأخرى المتعلقة بمنطقة أسفل العين الانتفاخ والجوف، وتقول شيري سرفاتي خبيرة التجميل، إنه يمكن أن تكون وراثية، مما يعني أنها قد تحدث بغض النظر عما تحاول الوقاية منه، ومع ذلك لاحظت أن هناك بعض الحلول السريعة التي يمكن أن تساعد في تفتيح منطقة العين وتنشيطها.

وتابعت أن هناك عنصرين أساسيين للعناية بالبشرة تحت العين، أولها الترطيب والحماية من أشعة الشمس، كما أن الحفاظ على ترطيب الجلد حول العينين لا يساعد فقط في الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها وانتعاشها، بل يمكن أيضًا أن يعمل على تقوية حاجز الجلد وتقليل احتمالية حدوث تهيج خارجي.

وتابعت أن وضع واقٍ من الشمس حول العين يمكن أن يؤدي إلى تخفيف أضرار التعرض للأشعة فوق البنفسجية ومنع ظهور بقع بنية وتكسر الكولاجين، مما يؤدي إلى تغيرات في النسيج، وخطوط دقيقة وتجاعيد.

وأضافت، الهالات السوداء ناتجة عن تكون جلد رقيق حول العينين، إلا أن استخدام الكريمات التي تحتوي على الكافيين، يمكن أن تشد تلك المنطقة وتساعد على تضييق الأوعية الدموية لجعلها أقل وضوحًا، مضادات الأكسدة وكذلك مستخلص الشاي الأخضر.

كريم أم مصل أم قناع؟

وبشكل عام فإن الأطباء ينصحون بثلاث فئات للعناية بتلك المنطقة من البشرة من بينها: الكريمات والأمصال والأقنعة.

وتشير الدراسات إلى أن الأفضل استخدام أقنعة تحت العين للصيانة أو انتقاء سريع مرة أو مرتين في الأسبوع، ومع ذلك فإن الأمصال والكريمات تنتمي إلى نظامك اليومي، ويمكن استخدامها في وقت واحد اعتمادًا على نوع بشرتك، وغالبًا ما يكون السيروم الموجود أسفل العين خفيف الوزن.

كما أن كريمات العين هي طريقة رائعة لتغذية منطقة محيط العين الرقيقة التي غالبًا ما تكون رقيقة وجافة مع ظهور علامات واضحة للتجاعيد أو كبرنامج رعاية وقائية