جامعة عين شمس تمول 48 بحثاً تطبيقياً للعام المالي 2021 / 2022

وافقت لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس برئاسة شهيرة سمير زكي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من الدكتور رشا الديدي وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أماني سليمان وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و طارق إبراهيم علي مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة ، على تمويل 48 بحثاً تطبيقياً.

يأتي ذلك رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث يتم تمويل 16 بحثاً تطبيقياً مستمراً من كليات التربية، الطب، العلوم، الصيدلة، البنات، الزراعة، الهندسة ، بالإضافة إلى تمويل 32 بحثاً تطبيقياً جديداً من كليات الطب ، التربية ، العلوم ، البنات ، الزراعة ، الصيدلة ، الحاسبات والمعلومات ، البيئة ،الآداب ، التمريض و الهندسة ، تم اختيارها والموافقة على تمويلها من بين 92 بحثاً تم عرضها على اللجنة للفحص.

يذكر أن اللجنة تضع الأولوية للبحوث التي يشارك بها شباب الباحثين بالكليات والمعاهد المختلفة للجامعة ، كما تستهدف اللجنة تمويل الأبحاث التي تمكن من توطين التكنولوجيا و المعرفة المتقدمة ، فضلاً عن إلزام الباحثين بالنشر الدولي أو تسجيل براءة إختراع أو تطبيق الأبحاث بشكل عملي على أرض الواقع عقب الإنتهاء من أعمال البحث ، بما يعود بالنفع على المجتمع ويخدم في حل المشكلات القومية وفق رؤية مصر 2030.