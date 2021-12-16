الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني تعزيز العلاقات الاستثمارية

هيئة الاستثمار
هيئة الاستثمار

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير "جاريث بايلي"، السفير البريطاني في القاهرة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية الجديدة إلى مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهمية التنسيق مع الجانب البريطاني لتشجيع الشركات الانجليزية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر استثمارًا في مصر، حيث تشهد شركاتها العاملة في مصر العديد من النجاحات في مجالات مختلفة تشمل قطاعات البترول، الاتصالات، الصناعات الدوائية، البنوك والخدمات المالية.

 وأعرب "عبدالوهاب"، خلال اللقاء، عن تطلعه لزيادة التعاون مع بريطانيا من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، فضلًا عن استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية مما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الإنجليزية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع السفير البريطاني على التنسيق المشترك لتحديد آلية استهداف الشركات البريطانية المهتمة بالاستثمار في مصر في القطاعات ذات الأولوية.

وشهد اللقاء استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال استعراض خريطة مصر الاستثمارية وتناول أهم المؤشرات الاستثمارية بين الجانبين، وكذا القيام بجولة تفقدية في مركز خدمات المستثمرين للتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على المستثمرين.  

من جهته، أكد السفير "جاريث بايلي" حرصه على زيادة الاستثمارات الإنجليزية في مصر، معربًا عن ثقته في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات في العديد من القطاعات، خاصة في ظل الطفرة التي شهدتها مصر في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية، وما تنفذه الدولة من مشروعات كبرى في هذا المجال، كما أشاد بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدًا أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز أواصر التعاون بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمارات، كما ثمن التطور الملموس في تقديم الخدمات للمستثمرين الذي اطلع عليه خلال زيارة الهيئة العامة للاستثمار.

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