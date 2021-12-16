الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

البورصة تربح 4.8 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت مؤشرات البورصة، تداولات اليوم الخميس - آخر تداولات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء مؤسسية قادتها المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية على  الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق، على خلفية صعود أسواق الأسهم الأمريكية أمس، بدعم من تثبيت أسعار الفائدة، مخالفة جميع التوقعات برفعها على أثر موجة التضخم التي طالت جميع السلع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 4.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 738.2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 39. 0%، بما يعادل 45 نقطة، ليغلق عند مستوى 11.667.73 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 87. 0 %، بما يعادل 18.34 نقطة، ليغلق عند مستوى 2.131.58 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.18 %، بما يعادل 36.8 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3.166.52 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 365.11 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 40.6 ألف صفقة شراء وبيع.

وأرجع وسطاء بالسوق، تلك الارتفاعات إلى عمليات الشراء الموسعة على بعض الأسهم الكبرى والثقيلة، على خلفية قيام الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة أمس، ما ساهم في تماسك أسواق المال العالمية والأوربية، وبالتبعية البورصة المصرية التي شهدت مؤشراتها ارتفعات واضحة.

وقال الوسطاء، إن أداء اليوم جاء متوسطًا نتيجة حالة الترقب لما ستسفر عنها نتائج قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بتحريك أسعار الفائدة من عدمه مساء اليوم، وهو ما سيتخذ على إثره المتعاملين قراراتهم الاستثمارية مطلع الأسبوع المقبل.

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