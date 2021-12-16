بعد «حلم حياتى» الذي تصدر التريند.. كل ما تريد معرفته عن «التوحد» وأعراضه

تألقت الفنانة مايان السيد فى حكاية «حلم حياتى» من حكايات مسلسل “إلا انا”، وترصد الحكاية كل التافصيل الخاصة عن مرضي التوحد وإندماجهم فى المجتمع، “الدستور” تستعرض خلال السطور المقبلة كافة المعلومات عن المرض وفقًا للموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية.

قالت منطمة الصحة العالمية أن التوحد أو الذاتوية هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية اضطرابات في الطيف الذاتويّ، يظهر في سن الرضاعة قبل بلوغ الطفل ثلاث سنوات على الأغلب، الصعوبة البالغة أنه يؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم، ووفقًا للإحصائيات العالمية فأن 6 من بين كل 1000 طفل يُعانون من التوحد وأن عدد الحالات المشخصة من هذا الاضطراب تزداد على الدوام.

قدمت منظمة الصحة العالمية دليلا للأمهات يستطعن من خلاله الاكتشاف المبكر للمرض وقالت إن الاعراض من بينها أن الطفل لا يستجيب لمناداة اسمه، لا يُكثر من الاتصال البصريّ المباشر، يبدو أنه لا يسمع محدّثه، ومن أكثر الاعراض فى كل الحالات المصابة هو رفض العناق، لا يُدرك مشاعر وأحاسيس الآخرين، يلعب لوحده، ويتوقع في عالمه الخاص.

وتقول مايان السيد فى تصريحات لها إنها فرحت به وسعيدة بردود الافعال على السوشيال ميديا، مؤكدة أنها قد بذلت مجهود كبير فى هذا الدور وقد تمرنت عليه من خلال الاحتكاك بالأطفال مرضي التوحد حتى تتعلم الحركات الخاصة بهم لكى تفعلها بطريقى صحيحة فى المسلسل.