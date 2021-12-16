الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أبو الليف» يستعد لطرح أغنية جديدة.. ويكشف موقفه من منع مطربي المهرجانات

أبو الليف
أبو الليف

يستعد المطرب نادر أبو الليف، لطرح أحدث أعماله الغائية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تحمل عنوان "عصبية" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقال أبو الليف في بيان له، اليوم الخميس، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع 20 مطربًا من مطربي المهرجانات من الغناء، مشددًا على أنه ضد الفن الهابط وضد الكلمة الهابطة أيضًا، وضد أي شخص يسيء للفن بشكل عام، مشيرًا إلى أنه المهرجانات لون غنائي موجود منذ زمن، لكنه ضد كلمات المهرجانات الـ"مُسفة"، ويرفض الهابط منها تمامًا، مشيرًا إلى أنه مع المهرجانات الهادفة ذات الكلمات التي تعود عليها الجمهور لكن البعض في الفترة السابقة أساء لمصطلح مهرجان، لذا أعلن تأييده التام لوقف أي مؤدي للغناء من الأسماء الممنوعة من الغناء نظرًا لتدني مستوى كلمات المهرجان، رافضًا منع المهرجانات في المطلق لأنها لون من ألوان الفن الشعبي وموجود منذ زمن.

وأوضح أبو الليف، أن اللون الغنائي الذي اشتهر به، مازال موجودًا وله مستمعيه، وسوف يكثف في الفترة المقبلة عودته بأكثر من أغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، مؤكدًا أن الفن الشعبي المصري لن يموت وسيظل راسخًا ويتم تجديده كل فترة بألوان جديدة تخرج من رحمه، لافتًا إلى أن اللون الشعبي الذي يقدمه يصعب على الكثيرين القيام به، وأنه يعكف الآن مع عدة شعراء وملحنين وموزعين من خلال تكثيف ورش العمل للعودة بقوة في الفترة المقبلة ليقدم ما يليق بجمهوره وينال إعجابه.

وعن حفلاته الغنائية المقبلة قال نادر أبو الليف، إنه من المقرر أن يشارك خلال الفترة المقبلة في عدة حفلات برفقة النجم الكبير محمد فؤاد، وذلك ضمن حفلات موسم رأس السنة الميلادية 2022، حيث تعد هذة الحفلات بمثابة عودة قوية له إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

هاني شاكر محمد فؤاد نقيب المهن الموسيقية منع مطربي المهرجانات الفنان هاني شاكر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية نادر أبو الليف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

بينها تعديل قانون ذوي الإعاقة.. 9 قرارات للحكومة اليوم

هيئة الدواء تحذر من «الخلطة الشعبية» لزيادة الوزن: «تضعف المناعة»

تذبح طليقها بمساعدة ابن عمها.. صور من جريمة المعصرة

«الحشاش» يمثُل للتحقيق أمام نقابة القراء ويخضع لاختبار تلاوة

علاقة شاذة وراء الجريمة.. كشف غموض مقتل عجوز في إمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوي والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى

حاخام يتلقى تهديدات بعد دعمه تطعيم أطفال المدارس الإسرائيلية ضد كورونا