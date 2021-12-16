«أبو الليف» يستعد لطرح أغنية جديدة.. ويكشف موقفه من منع مطربي المهرجانات

يستعد المطرب نادر أبو الليف، لطرح أحدث أعماله الغائية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تحمل عنوان "عصبية" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقال أبو الليف في بيان له، اليوم الخميس، إنه مع قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع 20 مطربًا من مطربي المهرجانات من الغناء، مشددًا على أنه ضد الفن الهابط وضد الكلمة الهابطة أيضًا، وضد أي شخص يسيء للفن بشكل عام، مشيرًا إلى أنه المهرجانات لون غنائي موجود منذ زمن، لكنه ضد كلمات المهرجانات الـ"مُسفة"، ويرفض الهابط منها تمامًا، مشيرًا إلى أنه مع المهرجانات الهادفة ذات الكلمات التي تعود عليها الجمهور لكن البعض في الفترة السابقة أساء لمصطلح مهرجان، لذا أعلن تأييده التام لوقف أي مؤدي للغناء من الأسماء الممنوعة من الغناء نظرًا لتدني مستوى كلمات المهرجان، رافضًا منع المهرجانات في المطلق لأنها لون من ألوان الفن الشعبي وموجود منذ زمن.

وأوضح أبو الليف، أن اللون الغنائي الذي اشتهر به، مازال موجودًا وله مستمعيه، وسوف يكثف في الفترة المقبلة عودته بأكثر من أغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، مؤكدًا أن الفن الشعبي المصري لن يموت وسيظل راسخًا ويتم تجديده كل فترة بألوان جديدة تخرج من رحمه، لافتًا إلى أن اللون الشعبي الذي يقدمه يصعب على الكثيرين القيام به، وأنه يعكف الآن مع عدة شعراء وملحنين وموزعين من خلال تكثيف ورش العمل للعودة بقوة في الفترة المقبلة ليقدم ما يليق بجمهوره وينال إعجابه.

وعن حفلاته الغنائية المقبلة قال نادر أبو الليف، إنه من المقرر أن يشارك خلال الفترة المقبلة في عدة حفلات برفقة النجم الكبير محمد فؤاد، وذلك ضمن حفلات موسم رأس السنة الميلادية 2022، حيث تعد هذة الحفلات بمثابة عودة قوية له إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.