الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب مصر خلال الأيام المقبلة وذلك بالتزامن مع موجة الصقيع التي بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن المنخفض الجوي الذي سيضرب مصر سوف يشهد الكثير من الأمطار والرياح، مضيفة فى بياناتها عن المنخفض الجوي أن تتعرض مصر إلى منخفض جوي خلال الأيام المقبلة يتبعه انخفاض في درجات الحرارة تصل من 16- 18 درجة نهارًا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن هذا المنخفض بدأ يقترب من غرب مصر، وهو ما يؤدي إلى أمطار متفرقة في مختلف المناطق.

قدمت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح حال حدوث منخفض جوي وهى كالتالي

عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

ارتداء الملابس الثقيلة وعدم ارتداء ملابس خفيفة.

عدم لمس أعمدة الإنارة فى الشوارع.

السير على سرعة متوسطة وعدم السير على سرعة عالية على الطرقات منعًا للحوادث.

وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ذكرت أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل إلى رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية خلال بيانات صحفية عن المنخفض الجوي إنه قد تكون هذه الأمطار مصحوبة بحبات البرد مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيانات صحفية لها أنها فى صباح كل يوم تقوم بعمل بيان صحفى ترصد من خلاله كل المعلومات عن الطقس مناشدة المواطنين بمتابعتها والالتزام بالنصائح المكتوبة.