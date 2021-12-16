«الزراعة» تنظم دورة حول الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الاأمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بقنا.

وقال الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمركز البحوث الزراعية، اليوم الخميس، إنه سوف تقام هذه الدورة تحت رعاية المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا، وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة واهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش ما ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

وأشار الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين وتتناول موضوعات عدة أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات وطرق مكافحتها في المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

ويعتبر المعمل المركزي لبحوث الحشائش من أهم المؤسسات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حيث تتركز اهتماماته فى البحوث والإرشاد والتدريب بغرض تطوير ونقل التقنيات الفعالة في مجال المكافحة المتكاملة للحشائش فى كافة الحاصلات الحقلية والبستانية والخضر والمساقى والمراوى الفرعية فى مساحة محصولية تزيد على 14 مليون فدان بهدف تقليل الخسائر التى تحدثها الحشائش فى الإنتاج الزراعي.