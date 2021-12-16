الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورة حول الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش

الدكتور عبده عبيد،
الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الاأمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بقنا. 

وقال الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمركز البحوث الزراعية، اليوم الخميس، إنه سوف تقام هذه الدورة تحت رعاية  المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا، وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة واهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش ما ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل. 

 وأشار  الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين وتتناول  موضوعات عدة أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات وطرق مكافحتها في المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

ويعتبر المعمل المركزي لبحوث الحشائش من أهم المؤسسات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حيث تتركز اهتماماته فى البحوث والإرشاد والتدريب بغرض تطوير ونقل التقنيات الفعالة في مجال المكافحة المتكاملة للحشائش فى كافة الحاصلات الحقلية والبستانية والخضر والمساقى والمراوى الفرعية فى مساحة محصولية تزيد على 14 مليون فدان بهدف تقليل الخسائر التى تحدثها الحشائش فى الإنتاج الزراعي.

الزراعة تنظم دورة حول الاستخدام الامن والفعال لمبيدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

بينها تعديل قانون ذوي الإعاقة.. 9 قرارات للحكومة اليوم

هيئة الدواء تحذر من «الخلطة الشعبية» لزيادة الوزن: «تضعف المناعة»

«الحشاش» يمثُل للتحقيق أمام نقابة القراء ويخضع لاختبار تلاوة

تذبح طليقها بمساعدة ابن عمها.. صور من جريمة المعصرة

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوي والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى

حاخام يتلقى تهديدات بعد دعمه تطعيم أطفال المدارس الإسرائيلية ضد كورونا